Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’227 0.2%  SPI 16’976 0.2%  Dow 45’565 0.3%  DAX 24’077 0.1%  Euro 0.9328 -0.1%  EStoxx50 5’409 0.3%  Gold 3’401 0.1%  Bitcoin 90’773 1.8%  Dollar 0.8010 -0.1%  Öl 67.5 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Clara Technologies-Aktie im freien Fall: Was steckt dahinter?
BYD-Aktie verliert dennoch: Europäer kaufen weiter keine Teslas - BYD zieht vorbei
Investments von Carl Icahn: Diese Titel landeten im 2. Quartal 2025 im Depot
Ausblick: Alibaba gewährt Anlegern Blick in die Bücher
BKB-Aktie profitiert deutlich: BKB stellt Strategie 2026+ vor
Suche...
200.- Saxo-Deal

Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

69.16
CHF
22.02
CHF
46.71 %
07.04.2020
SWX
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.08.2025 08:43:07

Delivery Hero Outperform

Delivery Hero
21.78 CHF -0.38%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Outperform" belassen. Die Halbjahresergebnisse seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Wassachon Udomsilpa am Donnerstag. Das Wachstum des Bruttowarenvolumens (GMV) habe die Markterwartungen im zweiten Quartal etwas verfehlt. Das operative Ergebnis des Halbjahrs (Ebitda) liege derweil höher. Nach dem währungsbedingt gesenkten Jahresziel sieht der Experte etwas Korrekturbedarf für den Ebitda-Konsens./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:30 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:30 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
45.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
23.45 € 		Abst. Kursziel*:
91.90%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
22.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
96.51%
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Delivery Hero

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?