ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Delivery Hero mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Aus Interview-Aussagen des Chefs von Meituan sei nichts übermäßig Überraschendes herauszulesen, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Der chinesische Lieferdienst erwäge demnach eine Expansion in etliche weitere Märkte weltweit./gl/ag;