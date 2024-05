NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Delivery Hero von 62 auf 61,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Giles Thorne sieht laut seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar eine 66-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass der Verkauf von Foodpanda Taiwan an Uber durchgewunken wird. Damit sei der Essenslieferant nur einen Schritt von der Rehabilitation seiner Bilanz und einer fairen Neubewertung entfernt./ag/bek;