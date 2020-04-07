Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Delivery Hero Aktie

69.16
CHF
22.02
CHF
46.71 %
07.04.2020
SWX
15.09.2025 12:14:43

Delivery Hero Buy

Delivery Hero
25.02 CHF 5.58%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb betonte in einer am Montag vorliegenden Studie, das Wertpotenzial der Einzelteile des Essenslieferdienstes werde wegen kurzfristiger Unsicherheiten weiterhin von Anlegern übersehen. Die Entwicklung am Markt in Südkorea sei langfristig erfreulich. Dass die Tochter Baemin dort im August nochmals Marktanteile verloren habe, sei zwar schlecht für die Stimmung. Baemin habe dort aber viel weniger Marktanteile verloren als im Vormonat und dies auch nicht an den schärfsten Konkurrenten Coupang. Langfristig sei es hilfreich, dass der Markt in Korea aktuell prozentual zweistellig wachse./rob/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 11:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Delivery Hero Buy
Unternehmen:
Analyst: UBS AG
Kursziel: 35.00 €
35.00 €
Rating jetzt: Buy
Buy 		Kurs*:
26.42 € 		Abst. Kursziel*:
32.48%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.35%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

