Delivery Hero Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb betonte in einer am Montag vorliegenden Studie, das Wertpotenzial der Einzelteile des Essenslieferdienstes werde wegen kurzfristiger Unsicherheiten weiterhin von Anlegern übersehen. Die Entwicklung am Markt in Südkorea sei langfristig erfreulich. Dass die Tochter Baemin dort im August nochmals Marktanteile verloren habe, sei zwar schlecht für die Stimmung. Baemin habe dort aber viel weniger Marktanteile verloren als im Vormonat und dies auch nicht an den schärfsten Konkurrenten Coupang. Langfristig sei es hilfreich, dass der Markt in Korea aktuell prozentual zweistellig wachse./rob/gl;
|Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26.42 €
|
Abst. Kursziel*:
32.48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.35%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Delivery Hero
|
10.09.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
09.09.25
|MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte eine Delivery Hero-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
08.09.25
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
08.09.25
|MDAX-Handel aktuell: So performt der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
05.09.25
|MDAX aktuell: MDAX letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
05.09.25
|EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
05.09.25