Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

69.16
CHF
22.02
CHF
46.71 %
07.04.2020
SWX
Delivery Hero Buy

Delivery Hero
21.16 CHF -3.14%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Delivery Hero von 41 auf 40,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Giles Thorne erwartet laut seiner Analyse vom Dienstag eine nachhaltige Neubewertung des Essenslieferanten. Dabei setzt er vor allem darauf, dass die strukturellen Probleme im Korea-Geschäft gelöst werden./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
40.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
22.92 € 		Abst. Kursziel*:
76.70%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
73.45%
Analyst Name::
Giles Thorne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

