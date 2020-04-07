|Kurse + Charts + Realtime
03.09.2025 07:26:45
Delivery Hero Buy
Delivery Hero
21.16 CHF -3.14%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Delivery Hero von 41 auf 40,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Giles Thorne erwartet laut seiner Analyse vom Dienstag eine nachhaltige Neubewertung des Essenslieferanten. Dabei setzt er vor allem darauf, dass die strukturellen Probleme im Korea-Geschäft gelöst werden./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
40.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22.92 €
|
Abst. Kursziel*:
76.70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
73.45%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
