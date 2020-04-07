Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

69.16
CHF
22.02
CHF
46.71 %
07.04.2020
SWX
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Halbjahr sei solide verlaufen, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag nach den Zahlen. Der Fokus dürfte sich allerdings auf die gesenkten Jahresziele richten./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 06:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
38.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23.45 € 		Abst. Kursziel*:
62.05%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
22.92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
65.79%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

