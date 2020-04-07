|Kurse + Charts + Realtime
28.08.2025 11:32:08
Delivery Hero Buy
Delivery Hero
21.44 CHF -1.91%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Halbjahr sei solide verlaufen, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag nach den Zahlen. Der Fokus dürfte sich allerdings auf die gesenkten Jahresziele richten./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 06:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23.45 €
|
Abst. Kursziel*:
62.05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22.92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
65.79%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse