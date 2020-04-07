Delivery Hero 21.44 CHF -1.91% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Halbjahr sei solide verlaufen, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag nach den Zahlen. Der Fokus dürfte sich allerdings auf die gesenkten Jahresziele richten./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 06:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.