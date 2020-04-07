|Kurse + Charts + Realtime
Delivery Hero Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero nach der Zustimmung aus Brüssel für die Übernahme von Just Eat Takeaway durch Prosus auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Über einen zwölfmonatigen Zeitraum werde die niederländische Internetholding nun aus Wettbewerbsgründen ihren Anteil an dem deutschen Essenslieferdienst Delivery Hero signifikant senken, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Als Käufer für die Anteile an Delivery Hero kämen möglicherweise strategische Investoren infrage. Delivery Hero verfüge in seinem Portfolio über äußerst wertvolle Vermögenswerte, die vom Markt übersehen würden./la/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23.99 €
|
Abst. Kursziel*:
58.40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.13 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57.48%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
Analysen zu Delivery Hero
|11:29
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|21.07.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.25
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|10.07.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Delivery Hero
|69.16
|46.71%
