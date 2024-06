NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti skizzierte in ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Kapitalmarkttag die von ihr erwarteten nächsten Schritte in der Turnaroundstory. Die Franzosen selbst dürften Beständigkeit betonen und das organische Wachstumsziel von mittelfristig 3 bis 5 Prozent unterstreichen, möglicherweise gar das obere Ende. Letztlich gehe es darum, den erfolgreichen Turnaround in die Gesamtrendite (TSR) umzuschlagen, so Pannuti./ag/mis;