Danone Aktie 487663 / FR0000120644
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Danone Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Danone vor dem Hintergrund der angekündigten Übernahme des Trinkmahlzeitenherstellers Huel mit einem Kursziel 83 Euro auf "Overweight" belassen. Diese Übernahme sei strategisch sinnvoll und erweitere das Produktportfolio des französischen Nahrungsmittelherstellers um eine schnell wachsende Marke im Bereich der Komplettnahrung, schrieb Warren Ackerman am Montag. Obendrein gebe es viel Spielraum für eine internationale Expansion. Der von der "Financial Times" berichtete Übernahmewert von einer Milliarde Euro hält der Analyst für gerechtfertigt./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 11:42 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
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Unternehmen:
Danone S.A.
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Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
83.00 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
68.80 €
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Abst. Kursziel*:
20.64%
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Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
68.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.63%
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Analyst Name::
Warren Ackerman
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KGV*:
-