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Danone Aktie 487663 / FR0000120644

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23.03.2026
BRXC
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24.03.2026 07:34:10

Danone Overweight

Danone
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Danone vor dem Hintergrund der angekündigten Übernahme des Trinkmahlzeitenherstellers Huel mit einem Kursziel 83 Euro auf "Overweight" belassen. Diese Übernahme sei strategisch sinnvoll und erweitere das Produktportfolio des französischen Nahrungsmittelherstellers um eine schnell wachsende Marke im Bereich der Komplettnahrung, schrieb Warren Ackerman am Montag. Obendrein gebe es viel Spielraum für eine internationale Expansion. Der von der "Financial Times" berichtete Übernahmewert von einer Milliarde Euro hält der Analyst für gerechtfertigt./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 11:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 11:42 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
83.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
68.80 € 		Abst. Kursziel*:
20.64%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
68.24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.63%
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
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