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Neutral-Note für Daimler Truck-Aktie: Neue Analyse von UBS AG
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Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

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06.05.2026 11:52:12

Daimler Truck Neutral

Daimler Truck
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Daimler Truck nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe in einem durchwachsenen ersten Quartal mit einem starken Auftragseingang positiv überrascht, wogegen das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) enttäuscht habe, schrieb Hemal Bhundia am Mittwoch in einer ersten Reaktion./rob/gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Daimler Truck Neutral
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
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Analyst Name::
Hemal Bhundia 		KGV*:
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