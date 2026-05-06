Daimler Truck 40.77 CHF 2.36% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Daimler Truck nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe in einem durchwachsenen ersten Quartal mit einem starken Auftragseingang positiv überrascht, wogegen das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) enttäuscht habe, schrieb Hemal Bhundia am Mittwoch in einer ersten Reaktion./rob/gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.