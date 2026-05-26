Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

26.05.2026 10:26:03

EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information

Daimler Truck
37.93 CHF 3.79%
EQS Post-admission Duties announcement: Daimler Truck Holding AG / Transaction Disclosure according to Art. 5 para. 1 lit b), para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 as amended, in its currently applicable version (MAR) in conjunction with Art. 2 para. 3 of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052
Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information

26.05.2026 / 10:26 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Transaction Disclosure according to Art. 5 para. 1 lit b), para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 as amended, in its currently applicable version (MAR) in conjunction with Art. 2 para. 3 of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052

Information on share buyback program – Report 9

In the time period from May 18, 2026, until and including May 22, 2026, a number of 363,806 shares of Daimler Truck Holding AG were bought back within the framework of the share buyback program of Daimler Truck Holding AG; on March 13, 2026, Daimler Truck Holding AG disclosed pursuant to Art. 5 para. 1 lit a) of Regulation (EU) No. 596/2014 (MAR), Art. 2 para. 1 of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 the start of the share buyback on March 16, 2026.

Shares were bought back as follows:

Date Number of shares Average price in EUR Total amount in EUR Trading Venue (MIC code)
May 18, 2026 59,230 39.2185 2,322,911.76 Xetra
May 19, 2026 200,617 39.3151 7,887,277.42 Xetra
May 20, 2026 25,107 39.2710 985,977.00 Xetra
May 21, 2026 13,008 39.8437 518,286.85 Xetra
May 22, 2026 65,844 39.5797 2,606,085.77 Xetra

The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback program in the time period from March 16, 2026, until and including May 22, 2026, amounts to 3,165,121 shares.

Further information pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) and para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 para. 3 of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 is available on the internet at: https://www.daimlertruck.com/en/investors/share/share-buyback/share-buyback-program-2025

The purchase of the shares of Daimler Truck Holding AG is carried out exclusively via the stock exchanges by a credit institution commissioned by Daimler Truck Holding AG.

Leinfelden-Echterdingen, May 25, 2026

Daimler Truck Holding AG

The Board of Management


26.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Daimler Truck Holding AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Germany
Internet: www.daimlertruck.com

 
End of News EQS News Service

2333360  26.05.2026 CET/CEST

