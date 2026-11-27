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|CTS Eventim-Investition
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27.11.2026 10:02:31
MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CTS Eventim von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in CTS Eventim-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 10 Jahren wurde das CTS Eventim-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 29.64 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das CTS Eventim-Papier investiert hätte, hätte er nun 337.439 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 26.11.2026 21’781.68 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 64.55 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 117.82 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von CTS Eventim belief sich jüngst auf 5.99 Mrd. Euro. Die CTS Eventim-Aktie ging am 01.02.2000 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs eines CTS Eventim-Anteils bei 25.50 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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