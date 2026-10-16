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CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306

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16.10.2026 08:08:50

CTS Eventim Overweight

CTS Eventim
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Mit Blick auf Live-Spielstätten gebe es in Europa eine gute Nachfrage, die auf begrenzte Kapazitäten treffe, schrieb Lara Simpson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daher sei die Veranstaltungsort-Strategie von CTS Eventim zentral mit Blick auf den mittelfristigen Anlagehintergrund. Sie verwies dabei auf Mailand, Wien und die Lanxess-Arena in Köln./mis/rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 21:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 04:00 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
61.70 € 		Abst. Kursziel*:
53.97%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
62.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
52.12%
Analyst Name::
Lara Simpson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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