CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
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CTS Eventim Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Mit Blick auf Live-Spielstätten gebe es in Europa eine gute Nachfrage, die auf begrenzte Kapazitäten treffe, schrieb Lara Simpson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daher sei die Veranstaltungsort-Strategie von CTS Eventim zentral mit Blick auf den mittelfristigen Anlagehintergrund. Sie verwies dabei auf Mailand, Wien und die Lanxess-Arena in Köln./mis/rob/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 04:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
61.70 €
|
Abst. Kursziel*:
53.97%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
62.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52.12%
|
Analyst Name::
Lara Simpson
|
KGV*:
-
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