NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Mit Blick auf Live-Spielstätten gebe es in Europa eine gute Nachfrage, die auf begrenzte Kapazitäten treffe, schrieb Lara Simpson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daher sei die Veranstaltungsort-Strategie von CTS Eventim zentral mit Blick auf den mittelfristigen Anlagehintergrund. Sie verwies dabei auf Mailand, Wien und die Lanxess-Arena in Köln./mis/rob/edh;