CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
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14.04.2026 08:57:57
CTS Eventim Outperform
CTS Eventim
49.69 CHF 0.39%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Outperform" belassen. Live-Veranstaltungen mit physischer Präsenz zählten zu den KI-resistentesten Kategorien in der gesamten Unterhaltungsbranche, schrieb Annick Maas am Montag. Künstliche Intelligenz könne aber helfen, Veranstaltungen besser auszulasten./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 12:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
94.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
54.30 €
|
Abst. Kursziel*:
73.11%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
54.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
73.91%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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