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CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306

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14.04.2026 08:57:57

CTS Eventim Outperform

CTS Eventim
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Outperform" belassen. Live-Veranstaltungen mit physischer Präsenz zählten zu den KI-resistentesten Kategorien in der gesamten Unterhaltungsbranche, schrieb Annick Maas am Montag. Künstliche Intelligenz könne aber helfen, Veranstaltungen besser auszulasten./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 12:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
94.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
54.30 € 		Abst. Kursziel*:
73.11%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
54.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
73.91%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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