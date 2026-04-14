CTS Eventim 49.69 CHF 0.39% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Outperform" belassen. Live-Veranstaltungen mit physischer Präsenz zählten zu den KI-resistentesten Kategorien in der gesamten Unterhaltungsbranche, schrieb Annick Maas am Montag. Künstliche Intelligenz könne aber helfen, Veranstaltungen besser auszulasten./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 12:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.