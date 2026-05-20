Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’399 0.3%  SPI 18’951 0.4%  Dow 50’009 1.3%  DAX 24’737 1.4%  Euro 0.9152 0.0%  EStoxx50 5’976 2.1%  Gold 4’545 1.4%  Bitcoin 60’993 0.7%  Dollar 0.7871 -0.2%  Öl 105.2 -5.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Alcon43249246Swiss Life1485278Partners Group2460882Helvetia Baloise46664220Novartis1200526Kuros32581411Amrize143013422Idorsia36346343
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
TSMC-Aktie im Fokus: Chipfertiger könnte zu den grössten Profiteuren des KI-Booms zählen
Hexensabbat an der Börse: Warum Derivatemärkte viermal jährlich verrücktspielen
UBS sieht starkes Aufwärtspotenzial für Goldpreis und Silber bis Jahresende
Michael Saylors neue Bitcoin-Wette: Genialer Coup oder riskantes Schneeballsystem?
Ausblick: Walmart stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
eToro entdecken

CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306

50.05
CHF
0.13
CHF
0.26 %
20.05.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.05.2026 11:17:02

CTS Eventim Buy

CTS Eventim
51.20 CHF 0.07%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CTS Eventim von 115 auf 100 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Buy" belassen. Olivier Calvet senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Analyse seine Prognosen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) für 2026 bis 2029. Damit trägt er einem etwas schwächeren Wachstum im Geschäft mit Tickets und Live Entertainment Rechnung vor dem Hintergrund eines schwierigeren Umfelds für Verbraucher./rob/ajx/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 23:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
54.85 € 		Abst. Kursziel*:
82.32%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
56.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
77.46%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu CTS Eventim

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten