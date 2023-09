NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Covestro auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Während eines Gespräches mit Vorstandschef (CEO) Markus Steilemann im Rahmen der laufenden jährlichen "Chemical CEO Series" von JPMorgan habe dieser die Gebiete der Kernstrategie des Kunststoffherstellers umrissen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dagegen habe es kaum Aussagen über die jüngst bestätigten Gespräche mit Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) über deren Interesse an einer Übernahme gegeben. Steilemann habe nur signalisiert, dass diese Gespräche Zeit bräuchten und der Markt nur informiert werde, sofern es nötig werde./ck/mis;