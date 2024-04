NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank vor Quartalszahlen von 13,75 auf 14,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Vor den Kennziffern des Geldhauses habe sie nur leichte Änderungen an ihren Prognosen vorgenommen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere ihre erhöhten Schätzungen für den Zinsüberschuss./edh/la;