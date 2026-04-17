Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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Commerzbank Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Commerzbank von 36 auf 42 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. In Deutschland präferiert Flora Bocahut nun die Commerzbank gegenüber der Deutschen Bank, wie aus ihrer Branchenanalyse vom Montag hervorgeht. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich gebessert, während sich bei der Deutschen positive Impulse verzögerten. Der Vorstoß der Unicredit sichere Commerzbank-Aktien ab. Der Kurs liege gerade so eben über dem Gebotspreis der Italiener und weitere Käufe könnten für Auftrieb sorgen./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Overweight
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
35.68 €
|
Abst. Kursziel*:
17.71%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
36.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.23%
|
Analyst Name::
Flora Bocahut
|
KGV*:
-
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