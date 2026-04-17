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Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001

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20.04.2026 07:55:53

Commerzbank Overweight

Commerzbank
33.50 CHF 1.18%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Commerzbank von 36 auf 42 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. In Deutschland präferiert Flora Bocahut nun die Commerzbank gegenüber der Deutschen Bank, wie aus ihrer Branchenanalyse vom Montag hervorgeht. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich gebessert, während sich bei der Deutschen positive Impulse verzögerten. Der Vorstoß der Unicredit sichere Commerzbank-Aktien ab. Der Kurs liege gerade so eben über dem Gebotspreis der Italiener und weitere Käufe könnten für Auftrieb sorgen./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender Commerzbank-Kurs >5 >10 >15
Fallender Commerzbank-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Commerzbank Overweight
Unternehmen:
Commerzbank 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
42.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
35.68 € 		Abst. Kursziel*:
17.71%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
36.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.23%
Analyst Name::
Flora Bocahut 		KGV*:
-
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07:55 Commerzbank Overweight Barclays Capital
16.04.26 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
09.04.26 Commerzbank Halten DZ BANK
17.03.26 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
17.03.26 Commerzbank Hold Warburg Research
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