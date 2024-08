Commerzbank 12.00 CHF -4.75% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank nach den tags zuvor Quartalszahlen von 16,70 auf 15,50 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Unter anderem hätten bessere Handelserträge die leicht höher als erwarteten Betriebs- und Kreditkosten ausgeglichen, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts künftig geringerer Nettozinserträge sowie höherer Betriebskosten senkte er seine Ergebnisschätzungen bis 2027./ck/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2024 / 15:52 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





