NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 17,20 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Kian Abouhossein passte sein Bewertungsmodell in eine am Freitag vorliegenden Kommentar an. Die Ergebnisschätzungen von 2025 bis 2027 bleiben unverändert./ag/mis;