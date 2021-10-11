Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
174.55CHF
47.45CHF
37.33 %
11.10.2021
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
26.11.2025 10:13:52
Carl Zeiss Meditec Sector Perform
Carl Zeiss Meditec
42.88 CHF 0.37%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Jack Reynolds-Clark geht skeptisch in die Jahreszahlen der Jenaer am 11. Dezember. Einige Experten lägen mit ihren Prognosen allerdings unter dem Konsens, sodass auf eine kleine Enttäuschung keine überaus große Kursreaktion erfolgen müsse, schrieb er am Dienstagabend./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 17:57 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
47.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
45.78 €
|
Abst. Kursziel*:
2.66%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
45.94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.31%
|
Analyst Name::
Jack Reynolds-Clark
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
09:28
|XETRA-Handel: TecDAX zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
25.11.25
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX legt letztendlich zu (finanzen.ch)
|
24.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
20.11.25
|TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
19.11.25
|Freundlicher Handel: TecDAX steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
19.11.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX am Mittwochnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
18.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|24.11.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|28.10.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|28.10.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|11.08.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|28.10.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|174.55
|37.33%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:34
|
Deutsche Bank AG
Rio Tinto Hold
|10:33
|
Deutsche Bank AG
easyJet Hold
|10:15
|
Deutsche Bank AG
BNP Paribas Hold
|10:13
|
RBC Capital Markets
Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|10:11
|
Bernstein Research
Diageo Outperform
|10:10
|
Bernstein Research
AIR France-KLM Market-Perform
|10:09
|
Bernstein Research
easyJet Market-Perform