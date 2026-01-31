Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 49 auf 32 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Nur sechs Wochen nach dem Ausblick sei er schon wieder Geschichte, schrieb Jonathon Unwin am Sonntag. So seien die Aussichten für die Jenaer äußerst unklar und das Chance/Risiko-Verhältnis nicht mehr attraktiv, auch wenn er grundsätzlich vom Geschäft mit Refraktivem Laser und in der Mikrochirurgie überzeugt bleibt./ag/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
27.74 €
|
Abst. Kursziel*:
15.36%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
27.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.36%
|
Analyst Name::
Jonathon Unwin
|
KGV*:
-
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
