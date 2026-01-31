Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Carl Zeiss Meditec Equal Weight

Carl Zeiss Meditec
25.36 CHF -1.64%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 49 auf 32 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Nur sechs Wochen nach dem Ausblick sei er schon wieder Geschichte, schrieb Jonathon Unwin am Sonntag. So seien die Aussichten für die Jenaer äußerst unklar und das Chance/Risiko-Verhältnis nicht mehr attraktiv, auch wenn er grundsätzlich vom Geschäft mit Refraktivem Laser und in der Mikrochirurgie überzeugt bleibt./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 10:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Equal Weight
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
32.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
27.74 € 		Abst. Kursziel*:
15.36%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
27.74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.36%
Analyst Name::
Jonathon Unwin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:06 Carl Zeiss Meditec Equal Weight Barclays Capital
26.01.26 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research
23.01.26 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
22.01.26 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
