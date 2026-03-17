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Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704

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18.03.2026 10:44:49

Carl Zeiss Meditec Equal Weight

Carl Zeiss Meditec
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Equal Weight" belassen. Mit den Zahlen für das zweite Quartal im Mai werde der Medizintechnikhersteller voraussichtlich einen Ausblick auf das Gesamtjahr geben, schrieb Jonathon Unwin am Dienstagbend. Im Fokus stünden das Geschäft mit Intraokularlinsen in China, das Beschaffungsprogramm des Landes und der Fortgang der refraktiven Chirurgie./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 21:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Equal Weight
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
23.80 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
23.84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.84%
Analyst Name::
Jonathon Unwin 		KGV*:
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10:44 Carl Zeiss Meditec Equal Weight Barclays Capital
06:57 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.03.26 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research
11.03.26 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
20.02.26 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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