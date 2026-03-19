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AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770

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19.03.2026 08:31:57

AIR France-KLM Hold

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Air France-KLM von 11 auf 9 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Krieg in Nahost sollte im laufenden Jahr zu sinkenden Margen der europäischen Fluggesellschaften führen, da diese den plötzlichen Anstieg der Treibstoffpreise wohl kaum vollständig an die Kunden weitergeben könnten, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AIR France-KLM Hold
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating update:
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9.41 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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