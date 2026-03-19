AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
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AIR France-KLM Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Air France-KLM von 11 auf 9 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Krieg in Nahost sollte im laufenden Jahr zu sinkenden Margen der europäischen Fluggesellschaften führen, da diese den plötzlichen Anstieg der Treibstoffpreise wohl kaum vollständig an die Kunden weitergeben könnten, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Hold
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
9.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
9.34 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.68%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
9.41 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.34%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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