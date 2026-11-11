Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’087 -0.4%  SPI 21’237 -0.4%  Dow 52’297 -0.4%  DAX 26’744 -0.1%  Euro 0.9265 0.3%  EStoxx50 6’387 -0.2%  Gold 3’887 0.3%  Bitcoin 57’995 -2.7%  Dollar 0.8382 0.4%  Öl 96.2 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Richemont21048333Partners Group2460882Microsoft951692
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
vVARDIS-Aktie startet mit tieferem Preis als geplant an der US-Börse
Microsoft-Aktie leichter: Fortschritte bei Stabilisierung nach den Ausfälle bei Microsoft 365
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Richemont-Aktie: Deutlich mehr Umsatz und Gewinn
HUGO BOSS-Aktie gibt nach: Modekonzern verliert CEO Daniel Grieder zum Jahresende
Suche...

CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105

19.06
CHF
0.32
CHF
1.71 %
13:56:06
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.11.2026 11:47:46

CANCOM SE Kaufen

CANCOM
19.20 CHF -0.14%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Cancom beim fairen Aktienwert von 29 Euro auf "Kaufen" belassen. "Das deutsche Heimatgeschäft stabilisiert sich operativ dank striktem Kostenmanagement, während die Nachfrage nach Hardware gedämpft bleibt". schrieb Armin Kremser am Freitag nach den Zahlen. 2026 sei aber "durch" und 2027 winke ein Gewinnsprung./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: CANCOM SE Kaufen
Unternehmen:
CANCOM SE 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
20.35 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
20.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Armin Kremser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu CANCOM SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu CANCOM SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:47 CANCOM Kaufen DZ BANK
10:05 CANCOM Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.26 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
27.10.26 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

CANCOM SE 19.00 1.39% CANCOM SE