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13.11.2026 11:47:46
CANCOM SE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Cancom beim fairen Aktienwert von 29 Euro auf "Kaufen" belassen. "Das deutsche Heimatgeschäft stabilisiert sich operativ dank striktem Kostenmanagement, während die Nachfrage nach Hardware gedämpft bleibt". schrieb Armin Kremser am Freitag nach den Zahlen. 2026 sei aber "durch" und 2027 winke ein Gewinnsprung./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CANCOM SE Kaufen
|
Unternehmen:
CANCOM SE
|
Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
20.35 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
20.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Armin Kremser
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KGV*:
-
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