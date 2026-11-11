CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
19.04CHF
0.30CHF
1.60 %
10:35:13
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
13.11.2026 10:05:28
CANCOM SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Cancom von 25 auf 23 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Dem IT-Dienstleister mangele es weiter an Nachfragedynamik, schrieb Andreas Wolf am Freitag nach den Zahlen. Für die Aktie sieht er derzeit keine Kurstreiber./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 08:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CANCOM SE Hold
|
Unternehmen:
CANCOM SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
23.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
20.20 €
|
Abst. Kursziel*:
13.86%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
20.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.11%
|
Analyst Name::
Andreas Wolf
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu CANCOM SE
Analysen zu CANCOM SE
|10:05
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|10:05
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|12.11.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|CANCOM Buy
|UBS AG
|21.09.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|10:05
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|25.09.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|CANCOM SE
|18.84
|0.53%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:09
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eckert & Ziegler Buy
|10:05
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
CANCOM Hold
|10:00
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Dürr Hold
|09:44
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|09:43
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
GFT Buy
|09:43
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Sixt Buy
|09:42
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
grenke Buy