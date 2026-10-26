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CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105

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26.10.2026 10:37:25

CANCOM SE Hold

CANCOM
21.21 CHF 3.91%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Bewertung von Cancom mit "Hold" und einem Kursziel von 24 Euro aufgenommen. Der Auftragsbestand sei real, mehr Umsatzdynamik im zweiten Halbjahr dagegen noch nicht, schrieb Yannik Siering in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Kaufen würde er, sobald drei Bedingungen erfüllt seien: eine operative Marge in Deutschland von mindestens 6 Prozent, ein Auftragsbestand von mindestens 450 Millionen Euro und ein Kassenbestand zum Jahresende von mindestens 100 Millionen Euro./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: CANCOM SE Hold
Unternehmen:
CANCOM SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
24.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
22.25 € 		Abst. Kursziel*:
7.87%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
23.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.35%
Analyst Name::
Yannik Siering 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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10:37 CANCOM Hold Warburg Research
25.09.26 CANCOM Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 CANCOM Buy UBS AG
21.09.26 CANCOM Kaufen DZ BANK
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