CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
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CANCOM SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Bewertung von Cancom mit "Hold" und einem Kursziel von 24 Euro aufgenommen. Der Auftragsbestand sei real, mehr Umsatzdynamik im zweiten Halbjahr dagegen noch nicht, schrieb Yannik Siering in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Kaufen würde er, sobald drei Bedingungen erfüllt seien: eine operative Marge in Deutschland von mindestens 6 Prozent, ein Auftragsbestand von mindestens 450 Millionen Euro und ein Kassenbestand zum Jahresende von mindestens 100 Millionen Euro./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CANCOM SE Hold
|
Unternehmen:
CANCOM SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
24.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
22.25 €
|
Abst. Kursziel*:
7.87%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
23.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.35%
|
Analyst Name::
Yannik Siering
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CANCOM SE
|
22.10.26
|Handel in Frankfurt: SDAX verbucht nachmittags Verluste (finanzen.ch)
|
22.10.26
|XETRA-Handel SDAX zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
19.10.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
19.10.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
12.10.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
12.10.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
08.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu CANCOM SE
|10:37
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|25.09.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
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|UBS AG
|21.09.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|26.08.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:37
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|25.09.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|CANCOM Buy
|UBS AG
|21.09.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|26.08.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|CANCOM Buy
|UBS AG
|21.09.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|26.08.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|10:37
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|25.09.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.03.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|CANCOM SE
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