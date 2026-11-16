CANCOM 18.67 CHF -1.89% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Cancom von 24 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Geschäft in Deutschland bessere sich, die Barmittel folgten dann mit Verzögerung, schrieb Yannik Siering am Montag. Er senkte seine Bewertung leicht./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 07:45 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.