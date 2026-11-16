CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
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16.11.2026 11:44:51
CANCOM SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Cancom von 24 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Geschäft in Deutschland bessere sich, die Barmittel folgten dann mit Verzögerung, schrieb Yannik Siering am Montag. Er senkte seine Bewertung leicht./rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CANCOM SE Hold
|
Unternehmen:
CANCOM SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
20.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
19.92 €
|
Abst. Kursziel*:
0.40%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
20.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.23%
|
Analyst Name::
Yannik Siering
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|EQS-News: CANCOM SE publishes full set of Q3.26 figures (EQS Group)
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11.11.26
|Ausblick: CANCOM SE gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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10.11.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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10.11.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information (EQS Group)
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09.11.26
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Analysen zu CANCOM SE
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|CANCOM Buy
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|CANCOM Hold
|Warburg Research
|13.11.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|CANCOM Buy
|UBS AG
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|11:44
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|13.11.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|25.09.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
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