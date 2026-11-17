CANCOM 18.09 CHF -2.62% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Cancom von 32 auf 27 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des IT-Dienstleisters hätten verdeutlicht, dass die Erholung weiterhin fragil sei, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee. So bremsten etwa eine verhaltene Nachfrage sowie längere Entscheidungszyklen auf Kundenseite das Wachstum./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.