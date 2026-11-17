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17.11.2026 09:33:26
CANCOM SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Cancom von 32 auf 27 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des IT-Dienstleisters hätten verdeutlicht, dass die Erholung weiterhin fragil sei, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee. So bremsten etwa eine verhaltene Nachfrage sowie längere Entscheidungszyklen auf Kundenseite das Wachstum./ck/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CANCOM SE Buy
|
Unternehmen:
CANCOM SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
27.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19.74 €
|
Abst. Kursziel*:
36.78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
19.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.06%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu CANCOM SE
|
16.11.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information (EQS Group)
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16.11.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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16.11.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Montagmittag steigen (finanzen.ch)
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16.11.26
|Freundlicher Handel: SDAX zum Start stärker (finanzen.ch)
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12.11.26
|EQS-News: CANCOM SE veröffentlicht vollständige Q3.26 Zahlen (EQS Group)
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12.11.26
|EQS-News: CANCOM SE publishes full set of Q3.26 figures (EQS Group)
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11.11.26
|Ausblick: CANCOM SE gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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10.11.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information (EQS Group)
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|12.11.26
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|Deutsche Bank AG
|16.11.26
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|Warburg Research
|13.11.26
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|DZ BANK
|13.11.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
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|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|16.11.26
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|13.11.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|25.09.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
|CANCOM Hold
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