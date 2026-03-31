CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
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31.03.2026 10:45:09
CANCOM SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Cancom nach Zahlen für 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Bei dem IT-Dienstleister setze sich die Erholung fort, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Schlussquartal 2025 sei stark gewesen./rob/bek/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CANCOM SE Buy
|
Unternehmen:
CANCOM SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
33.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.50 €
|
Abst. Kursziel*:
34.69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.42%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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