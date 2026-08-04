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Fresenius Medical Care vz. Aktie 543374 / DE0005785836

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Ausblick bestätigt 04.08.2026 06:03:00

FMC-Aktie im Minus trotz Zahlen über Erwartung

FMC-Aktie im Minus trotz Zahlen über Erwartung

Fresenius Medical Care (FMC) hat im zweiten Quartal 2026 besser abgeschnitten als erwartet.

Der Dialysedienstleister profitierte vor allem von einem starken Ergebnis im Segment Care Delivery. Die Jahresziele bekräftigte der Bad Homburger DAX-Konzern.

In den Monaten April bis Juni steigerte FMC den Umsatz währungsbereinigt um 4 Prozent auf 4,86 Milliarden Euro. Analysten hatten im Mittel mit einem stabilen Umsatz von 4,79 Milliarden Euro gerechnet. Das organische Wachstum betrug 5 Prozent. Nominal lag es lediglich bei 1 Prozent.

Das operative Ergebnis kletterte um 10 Prozent auf 466 Millionen Euro. Währungsbereinigt legte es um 15 Prozent zu. Die Marge rückte damit auf 9,6 von 8,9 Prozent vor.

Ohne Sondereffekte kletterte der Betriebsgewinn währungsbereinigt um 23 Prozent auf 569 Millionen Euro. Analysten hatten im Konsens 515 Millionen Euro erwartet. Die Marge stieg damit auf 11,7 von 9,9 Prozent.

Für das Gesamtjahr 2026 plant der Bad Homburger DAX-Konzern unverändert mit einem Umsatz ungefähr auf Höhe des Vorjahres. Das operative Ergebnis sieht er auf einem konstanten Niveau, mit einer Veränderungsrate im Vergleich zum Vorjahr zwischen einem positiven und negativen mittleren einstelligen Prozentbereich.

Fresenius Medical Care beruft neue Vorständin für Care Delivery

Fresenius Medical Care besetzt die Leitung des Segments Care Delivery neu. Wie der Dialysedienstleister mitteilte, hat er mit Wirkung zum 1. August Cassie McLean in den Vorstand berufen. Sie wird Care Delivery als CEO leiten und folgt auf Craig Cordola, der diese Position bislang innehatte.

McLean ist vor einem Jahr als Leiterin von Fresenius Kidney Care zum Konzern gestossen. Sie übernimmt nach Konzernangaben nun die direkte Verantwortung für das weltweite Klinikgeschäft, einschliesslich Fresenius Kidney Care in den USA und Care Delivery International. Die Position sei neu ausgerichtet worden, um eine unmittelbarere Verantwortung für die operative Umsetzung und die Geschäftsentwicklung zu schaffen.

Die Fresenius Medical Care notiert im Tradegate-Handel zeitweise 0,65 Prozent tiefer bei 44,22 Euro.

DJG/mgo

Dow Jones Newswires

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Bildquelle: Fresenius Medical Care
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