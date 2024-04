NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP auf "Underweight" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Er blicke weiterhin optimistisch auf Öl- und Gasaktien, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Nachfrageindikatoren blieben robust und die Free-Cashflow-Renditen erschienen attraktiv angesichts der erwarteten Finanzmittelzuflüsse (Free Cashflow) in den Jahren 2024 und 2025. Im Vergleich zu BP zieht er aber die Aktien etwa von Eni und Repsol vor./mis/nas;