Bayer Aktie 326835 / US0727303028
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10.06.2026 09:05:00
Bayer kommt mit Asundexian in Europa einen Schritt weiter - Aktie steigt
Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) prüft den Zulassungsantrag von Bayer für das neue Schlaganfallpräparat Asundexian.
Bayer setzt grosse Hoffnungen auf das Mittel, das 2023 bei Patienten mit Vorhofflimmern gefloppt, sich in der Sekundärprävention ischämischer Schlaganfälle dagegen bei zugleich geringem Blutungsrisiko als besonders effektiv erwiesen hatte. Schlaganfälle zählen zur zweithäufigsten Todesursache in Europa.
In den USA und China haben die zuständigen Zulassungsbehörden Bayer bereits ein beschleunigtes Zulassungsverfahren für Asundexian eingeräumt.
Die Bayer-Aktie legt auf Tradegate 0,65 Prozent auf 35,48 Euro zu.
DOW JONES
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