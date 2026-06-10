Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’356 0.3%  SPI 18’882 0.2%  Dow 50’872 0.2%  DAX 24’433 -0.7%  Euro 0.9222 0.1%  EStoxx50 6’050 -0.2%  Gold 4’200 -1.5%  Bitcoin 49’109 -0.4%  Dollar 0.7982 0.0%  Öl 91.4 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Trading Signals: Idorsia: Chancen aufgrund mehrerer Katalysatoren
Sanofi stellt wichtige Studie zu experimentellem Wirkstoff Riliprubart ein
Bayer kommt mit Asundexian in Europa einen Schritt weiter - Aktie steigt
Ausblick: Aurora Cannabis stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Das unterschätzte Erfolgsrezept an der Börse: Einfachheit
Suche...

Bayer Aktie 326835 / US0727303028

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Zulassungsantrag 10.06.2026 09:05:00

Bayer kommt mit Asundexian in Europa einen Schritt weiter - Aktie steigt

Bayer kommt mit Asundexian in Europa einen Schritt weiter - Aktie steigt

Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) prüft den Zulassungsantrag von Bayer für das neue Schlaganfallpräparat Asundexian.

Bayer
8.80 EUR -1.12%
Kaufen Verkaufen
Wie der Pharma- und Agrarchemiekonzern in Berlin mitteilte, wurde von der EMA bestätigt, dass die Einreichung zu dem Faktor-XIa-Hemmer vollständig ist, und das zentrale Bewertungsverfahren eingeleitet.

Bayer setzt grosse Hoffnungen auf das Mittel, das 2023 bei Patienten mit Vorhofflimmern gefloppt, sich in der Sekundärprävention ischämischer Schlaganfälle dagegen bei zugleich geringem Blutungsrisiko als besonders effektiv erwiesen hatte. Schlaganfälle zählen zur zweithäufigsten Todesursache in Europa.

In den USA und China haben die zuständigen Zulassungsbehörden Bayer bereits ein beschleunigtes Zulassungsverfahren für Asundexian eingeräumt.

Die Bayer-Aktie legt auf Tradegate 0,65 Prozent auf 35,48 Euro zu.

DOW JONES

Weitere Links:

Bayer-Aktie rutscht ab: Sorgen um Glyphosat-Vergleich
Bayer-Aktie trotzdem tiefer: Kerendia in China für weitere Indikation zugelassen
Bayer-Aktie verliert dennoch: FDA prüft Bayer-Arznei für Typ-1-Diabetes schneller

Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock
In eigener Sache

Trading Signals: Idorsia: Chancen aufgrund mehrerer Katalysatoren

Klinische Fortschritte und starke Verkaufszahlen sorgen bei Idorsia für Fantasie. Nach dem Sprung auf ein neues Jahreshoch holt die Aktie zwar Luft geholt, doch genau diese Pause könnte für risikobereite Anleger Chancen bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Bayer AG (spons. ADRs)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten