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EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667

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09.06.2026
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10.06.2026 08:02:25

EssilorLuxottica Outperform

EssilorLuxottica
164.53 CHF -0.11%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Outperform" belassen. Der Brillenkonzern EssilorLuxottica biete attraktives Umsatzwachstum bei einer angemessenen Bewertung, wenngleich Wettbewerbsrisiken nicht unterschätzt werden sollten, schrieb Piral Dadhania in einer Brancheneinschätzung zu Luxus vom Dienstag./ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 17:42 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
300.00 €
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
179.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
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