EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
160.90CHF
2.60CHF
1.64 %
09.06.2026
SWX
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10.06.2026 08:02:25
EssilorLuxottica Outperform
EssilorLuxottica
164.53 CHF -0.11%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Outperform" belassen. Der Brillenkonzern EssilorLuxottica biete attraktives Umsatzwachstum bei einer angemessenen Bewertung, wenngleich Wettbewerbsrisiken nicht unterschätzt werden sollten, schrieb Piral Dadhania in einer Brancheneinschätzung zu Luxus vom Dienstag./ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 17:42 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform
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Unternehmen:
EssilorLuxottica
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Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
300.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
179.15 €
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Abst. Kursziel*:
67.46%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
179.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
67.08%
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Analyst Name::
Piral Dadhania
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse