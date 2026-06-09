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STOXX 50-Marktbericht 09.06.2026 17:58:22

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Abschläge

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Abschläge

Der STOXX 50 schloss den Dienstagshandel mit Verlusten ab.

Siemens Energy
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Letztendlich notierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.38 Prozent schwächer bei 5’161.39 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.138 Prozent schwächer bei 5’173.72 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5’180.87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’224.77 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’161.39 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Stand von 5’070.72 Punkten. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 09.03.2026, bei 4’972.97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4’584.71 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4.12 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5’315.22 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’674.85 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Intesa Sanpaolo (+ 2.91 Prozent auf 5.76 EUR), Unilever (+ 2.23 Prozent auf 42.85 GBP), Richemont (+ 1.70 Prozent auf 167.75 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.63 Prozent auf 456.20 EUR) und Nestlé (+ 1.46 Prozent auf 77.73 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Siemens Energy (-5.92 Prozent auf 148.30 EUR), HSBC (-4.36 Prozent auf 13.11 GBP), BP (-2.99 Prozent auf 5.29 GBP), Rolls-Royce (-2.68 Prozent auf 12.25 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (-2.61 Prozent auf 80.52 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 26’535’528 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 563.558 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 8.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.79 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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