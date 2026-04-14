NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Der Aufbau von Betriebskapital sei bedeutend, wenn auch nicht so stark wie bei Shell, schrieb Matthew Lofting in einer Studie am Dienstag. Alles in allem hätten die jüngsten Aussagen des Öl- und Gaskonzerns zum Geschäftsverlauf die Erwartungen erfüllt./rob/bek/edh;