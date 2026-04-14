BP Aktie 844183 / GB0007980591
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zugeh. Wertpapiere
14.04.2026 11:11:36
BP Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Der Aufbau von Betriebskapital sei bedeutend, wenn auch nicht so stark wie bei Shell, schrieb Matthew Lofting in einer Studie am Dienstag. Alles in allem hätten die jüngsten Aussagen des Öl- und Gaskonzerns zum Geschäftsverlauf die Erwartungen erfüllt./rob/bek/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 08:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 08:14 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 08:14 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Neutral
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
6.00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
5.77 £
|
Abst. Kursziel*:
3.97%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
5.77 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.04%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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