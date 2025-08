ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 375 Pence belassen. Der Öl- und Gaskonzern haben einen operativen Gewinn erzielt, der satte 13 Prozent über dem Konsens gelegen habe, schrieb Joshua Stone in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Möglich sei dies gewesen angesichts der starken Entwicklung in den Erdgas- und Downstream-Segmenten./rob/ck/bek;