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BP Aktie 844183 / GB0007980591

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14.04.2026 11:14:13

BP Hold

BP
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP nach Aussagen zu Kapitalausgaben und Verschuldung auf "Hold" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Das Handelsgeschäft des Öl- und Gasproduzenten sei ähnlich wie bei Shell gut gelaufen, schrieb Mark Wilson in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Im Rahmen der Erwartungen bis leicht positiv wertete der Experte die Aussagen unter dem Strich./bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 03:03 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 03:03 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Hold
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
6.50 £
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
5.77 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
12.71%
Analyst Name::
Mark Wilson 		KGV*:
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