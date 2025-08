NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 390 Pence belassen. Der Ölkonzern habe ein starkes Ergebnis abgeliefert, schrieb Giacomo Romeo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies und eine starke Barmittel-Umwandlung hätten eine stärker als erwartete Reduzierung der Nettoverschuldung ermöglicht./rob/tih/zb;