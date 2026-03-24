BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BP Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BP von 640 auf 650 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michele della Vigna gab am Donnerstag einen Ausblick auf die demnächst anstehende Berichtssaison der Ölkonzerne zum ersten Quartal. Er hob seine Schätzungen für die Quartalsergebnisse im Schnitt um 16 Prozent und sieht sich nun 14 Prozent über dem Konsens. Seine Prognosen für 2026 und 2027 steigen um durchschnittlich 3 und 4 Prozent. Hier liegt er sogar um 34 und 24 Prozent über den Markterwartungen./ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
6.50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5.74 £
|
Abst. Kursziel*:
13.23%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5.72 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.56%
|
Analyst Name::
Michele della Vigna
|
KGV*:
-
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