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21.05.2026 07:52:00
Novartis-Aktie: Neue Studiendaten zu Krebs- und Blutkrankheiten an Tagungen
Novartis wird neue Studiendaten zu mehreren Krebs- und Blutkrankheiten präsentieren.
So werden am Krebs-Kongress Asco zwischen dem 29. Mai und dem 2. Juni in den USA Daten zu den Medikamenten Pluvicto, Kisqali und Scemblix sowie zu weiteren Wirkstoffen gezeigt. Die Studien umfassten verschiedene Phasen und untersuchten Wirksamkeit und Sicherheit der Medikamente über Zeiträume von bis zu mehreren Jahren.
Pluvicto ist bereits in einigen Ländern zur Behandlung von Prostatakrebs zugelassen, Kisqali bei Brustkrebs und Scemblix bei chronischer myeloischer Leukämie.
An der EHA-Tagung (European Hematology Association), die vom 11. bis zum 14. Juni geht, werden wiederum Daten auch zu Scemblix sowie Ianalumab, Pelabresib oder Fabhalta vorgestellt.
"Wir freuen uns darauf, unsere neuesten Fortschritte in der Radioligand-Therapie mit neuen Pluvicto-Daten und ersten Erkenntnissen aus unserer auf Actinium basierenden RLT zu teilen", wird Mark Rutstein, Global Head, Oncology Development bei Novartis, in der Mitteilung zitiert.
hr/to
Basel (awp)
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