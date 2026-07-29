UBS-Aktie legt zu: Quartalsgewinn übertrifft Markterwartungen

Angesichts der anhaltenden Unsicherheit im Zuge der Diskussion über schärfere Kapitalanforderungen ist die Grossbank mit ihrem Zeitplan für weitere Aktienrückkäufe allerdings zurückhaltend.

Der Konzerngewinn erreichte laut Mitteilung vom Mittwoch in den Monaten April bis Juni 2,80 Milliarden US-Dollar und damit 17 Prozent mehr. Dabei fiel ein positiver Steuereffekt aus dem Vorjahreszeitraum weg, so dass es vor Steuern im Vorjahresvergleich deutlich mehr waren, nämlich 3,59 Milliarden und damit 64 Prozent mehr.

Um Restrukturierungskosten bereinigt blieb ein Vorsteuergewinn von 3,89 Milliarden (+45%). Die Erträge der Bank stiegen derweil um 13 Prozent auf 13,70 Milliarden Dollar an, während der Aufwand mit 9,99 Milliarden um 2,4 Prozent zunahm.

Das für eine Bank wichtige Kosten/Ertrags-Verhältnis lag damit bei 72,9 Prozent, auf bereinigter Basis war der Wert mit 70,0 Prozent etwas besser. Mit den Zahlen hat die grösste Schweizer Bank die Markterwartungen einmal mehr übertroffen.

GWM-Nettoneugeld von 35,5 Mrd

Im Kerngeschäft - in der globalen Vermögensverwaltung - konnte die Grossbank weitere Kundengelder akquirieren. Der Nettoneugeldzufluss belief sich in dem Bereich auf 35,5 Milliarden Dollar. Damit verwaltete die UBS per Mitte Jahr über alle Bereiche der Gruppe hinweg Vermögen in der Höhe von 7326 Milliarden nach 6881 Milliarden Ende März.

UBS sieht sich auf Kurs für Abschluss der CS-Integration Ende 2026

Die UBS sieht sich auf Kurs, die Integration der Credit Suisse plangemäss "im Wesentlichen" abzuschliessen. Die angepeilten Kosteneinsparungen hat sie bis Mitte 2026 zum grossen Teil bereits erreicht.

Die Bank habe nun die letzte Phase der Integration begonnen, teilte sie am Mittwoch anlässlich der Publikation der Halbjahreszahlen mit. Nachdem per Ende März 2026 alle früheren Credit Suisse-Kundenkonten überführt worden seien, würden nun per Ende Juni 2026 mehr als 90 Prozent der alten stillzulegenden Informatik-Anwendungen der CS nicht mehr genutzt, heisst es. Rund 70 Prozent davon seien bereits vollständig ausser Betrieb genommen worden.

Weitere Einsparungen

Im zweiten Quartal hat die UBS weitere Einsparungen von brutto 1,1 Milliarden Dollar erreicht. Damit lagen die gesamten bisher erzielten Einsparungen per 1. Halbjahr 2026 laut den Angaben bei brutto 12,6 Milliarden Dollar. Das entspricht mehr als 90 Prozent der insgesamt angestrebten Kosteneinsparungen.

Bis Ende 2026 hat sich die Grossbank jährliche Kosteneinsparungen von 13,5 Milliarden Dollar gegenüber dem kombinierten Kostenniveau von UBS und Credit Suisse im Jahr 2022 zum Ziel gesetzt.

Finanzziele im Blick

Entsprechend gibt sich die UBS zuversichtlich bezüglich ihrer Finanzziele: So erwarte sie, das Ziel einer Rendite auf das harte Kernkapital (RoCET1) von 15 Prozent zu übertreffen. Zudem sei sie gut aufgestellt, um das angestrebte Ziel eines Aufwands-Ertrags-Verhältnisses von weniger als 70 Prozent per Jahresende 2026 zu erreichen und "potenziell weiter zu verbessern".

Weiterhin rückläufig ist der Personalbestand: So ist die Zahl der von der UBS direkt angestellten Mitarbeitenden per Ende Juni 2026 mit 99'085 Vollzeitstellen unter die Marke von 100'000 gesunken. Per Ende März 2026 waren es noch 101'594 Stellen gewesen.

Mit Blick in die Zukunft gibt sich die UBS wie gewohnt eher zurückhaltend: "Zu Beginn des dritten Quartals bleibt das Marktumfeld insgesamt konstruktiv, unterstützt durch eine solide Kundenaktivität, eine zunehmend breit abgestützte Marktführerschaft sowie eine historisch hohe Dispersion am Aktienmarkt", heisst es. Gleichzeitig würden die aktuellen geopolitischen Entwicklungen und die volatilen Energiepreise zu Unsicherheit hinsichtlich der weiteren Inflations- und Zinsentwicklung führen.

UBS startet neues Aktienrückkaufprogramm über 3 Milliarden Dollar

Die UBS setzt ihre Aktienrückkäufe trotz der drohenden Verschärfung der Schweizer Kapitalvorschriften fort. Nachdem sie ihr letztes Programm im Juli beendet hat, startet sie nun ein neues Aktienrückkaufprogramm. Bis spätestens zum Ende des zweiten Quartals 2027 sieht dieses den Erwerb eigener Aktien im Wert von 3 Milliarden Dollar vor.

Bereits in den nächsten drei Monaten will die Grossbank Aktien im Wert von 1 Milliarde Dollar zurückkaufen, wie die sie am Mittwoch bei der Präsentation der Zweitquartalszahlen mitteilte. Eine Rückstellung für das neue Programm sei bereits in der Kernkapitalquote (CET1) per Mitte Jahr berücksichtigt.

Warten auf "zusätzliche Klarheit"

Der Betrag und das Tempo der Aktienrückkäufe hängen laut der Mitteilung von den kurzfristigen Finanzergebnissen und -aussichten ab wie auch von der Aufrechterhaltung einer Kernkapitalquote von rund 14 Prozent. Ein Einflussfaktor sei aber auch "zusätzliche Klarheit" im Hinblick auf die parlamentarische Beratung über die Kapitalisierung der ausländischen Beteiligungen der UBS.

Zudem hat die Grossbank im zweiten Quartal Abgrenzungen für Dividendenerhöhungen im "mittleren Zehnprozentbereich" vorgenommen.

Grundlage für die geplanten Ausschüttungen sind eine harte Kernkapitalquote (CET1) von 14,4 Prozent und eine Leverage Ratio (CET1) von 4,4 Prozent. Diese liegen damit klar über den eigenen Vorgaben.

UBS-Aktien nach neuem Aktienrückkaufprogramm stark im Plus

Die Aktien der UBS legen am Mittwoch im frühen Handel deutlich zu. Die Grossbank hat mit ihrem Ergebnis für das zweite Quartal die Schätzungen der Analysten einmal mehr übertroffen. Neben den guten Zahlen dürfte vor allem das neue Aktienrückkaufprogramm den Aktienkurs beflügeln.

Die UBS-Aktien notieren am Mittwoch an der SIX 2,26 Prozent höher auf 43,28 Franken. Das bisherige Tageshoch liegt mit 43,99 nochmal klar höher und auch nicht mehr allzu weit entfernt vom aktuellen Jahreshoch bei 44,44 Franken (erzielt Mitte Juli).

Analysten bewerten das Ergebnis der Grossbank positiv. Die Experten der kanadischen RBC etwa sprechen von "starken Zahlen", was angesichts der Ergebnisse der Mitbewerber allerdings nicht überraschend gekommen sei. Die Erträge hätten von günstigen Marktbedingungen profitiert, und dank der operativen Hebelwirkung sei ein grosser Teil davon in den Gewinn eingeflossen.

Die ZKB spricht ebenfalls von einem "sehr guten" Resultat, insbesondere dank einer sehr starken Entwicklung im Investment Banking. "Obwohl diese für gewöhnlich als nicht wiederkehrend angesehen werden, spülen die Gewinne der Bank wichtiges Kapital in die Kassen", schreibt der zuständige Analyst.

Dass das Ergebnis die Schätzungen übertroffen habe, liege vor allem am Aktienhandel innerhalb der Investment Bank, heisst es bei der Bank Vontobel. Die anderen drei operativen Bereiche hätten dagegen nur leicht besser als erwartet abgeschnitten.

Auch der US-Broker Jefferies führt die über den Erwartungen ausgefallenen Zahlen auf das gute Abschneiden im Investment Banking zurück. Er erwähnt ebenfalls die starke operative Hebelwirkung. Ausserdem scheine sich die Ausgliederung des Nicht-Kerngeschäfts "dem Abschluss zu nähern", meinte der zuständige Analyst in seinem Kommentar.

Neuer Aktienrückkauf

Positiv zu vermerken sei zudem, so Jefferies, die Ankündigung des neuen Aktienrückkaufprogramms. Nachdem die UBS im laufenden Monat ein Programm über 3 Milliarden US-Dollar abgeschlossen hat, will sie bis Mitte 2027 weitere Aktien für 3 Milliarden Dollar erwerben. In den nächsten drei Monaten schon sollen Papiere im Wert von mindestens 1 Milliarde zurückgekauft werden. Je nach Entwicklung bei der Eigenkapitaldiskussion dürfte der Spielraum für weitere Rückkäufe wohl kleiner oder grösser werden.

Die ZKB hat angesichts des laufenden politischen Prozesses um die Eigenkapitalausstattung eine zurückhaltendere Kapitalrückführung erwartet und für das Gesamtjahr 2026 nur mit weiteren Aktienrückkäufen in Höhe von 0,5 bis 1 Milliarden gerechnet. Dies habe sich als zu konservativ erwiesen, kontastiert der zuständige Analyst.

Der Konsens für die Rückkäufe im zweiten Halbjahr lag bisher bei ca. 1,5 Milliarden Dollar. Die nun genannte Höhe des Aktienrückkaufprogramms deute somit zwar auf eine langsamere Entwicklung als im Konsens erwartet hin, heisst es bei RBC. Doch der Zeitplan lasse Spielraum, um zumindest die Erwartungen zu erfüllen, meint der zuständige Analyst.

Zürich (awp)