Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Boeing mit einem Kursziel von 290 US-Dollar auf "Buy" belassen. Sheila Kahyaoglu sieht den Umsatzanstieg sowie den freien Barmittelzufluss des Flugzeugbauers im vergangenen Quartal deutlich über den Erwartungen. Einen Ausblick auf 2026 habe es noch nicht gegeben, schrieb sie am Dienstag in ihrer Reaktion auf die Zahlen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





