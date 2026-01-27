Boeing Aktie 913253 / US0970231058
193.71CHF
0.62CHF
0.32 %
27.01.2026
BRXC
28.01.2026 07:46:33
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Boeing mit einem Kursziel von 290 US-Dollar auf "Buy" belassen. Sheila Kahyaoglu sieht den Umsatzanstieg sowie den freien Barmittelzufluss des Flugzeugbauers im vergangenen Quartal deutlich über den Erwartungen. Einen Ausblick auf 2026 habe es noch nicht gegeben, schrieb sie am Dienstag in ihrer Reaktion auf die Zahlen./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 290.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 244.56
|
Abst. Kursziel*:
18.58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 244.53
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.59%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
