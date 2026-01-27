Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
28.01.2026

Boeing Buy

Boeing
193.71 CHF 0.32%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Boeing mit einem Kursziel von 290 US-Dollar auf "Buy" belassen. Sheila Kahyaoglu sieht den Umsatzanstieg sowie den freien Barmittelzufluss des Flugzeugbauers im vergangenen Quartal deutlich über den Erwartungen. Einen Ausblick auf 2026 habe es noch nicht gegeben, schrieb sie am Dienstag in ihrer Reaktion auf die Zahlen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 290.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 244.56 		Abst. Kursziel*:
18.58%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 244.53 		Abst. Kursziel aktuell:
18.59%
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

