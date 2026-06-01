Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Analystin Delphine Lee sieht Spielraum für ihre Rentabilitätserwartungen, wie sie am Montagabend nach dem tiefen Einblick der Franzosen bezüglich Commercial & Personal Banking Belgium (CPBB) schrieb. Das Konzernziel einer Eigenkapitalrendite (RoTE) von mehr als 13 Prozent für 2028 hält die Expertin für gut erreichbar./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 17:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 00:15 / BST



