BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
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31.05.2026 18:00:38
Analysten sehen für BNP Paribas-Aktie Luft nach oben
Das sind die Analysten-Einschätzungen der BNP Paribas-Aktie im vergangenen Monat.
4 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu BNP Paribas veröffentlicht.
2 Experten sehen das Papier als Kauf, 2 Experten empfehlen das Halten der BNP Paribas-Aktie.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 103,00 EUR, was einem Anstieg von 11,24 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der BNP Paribas-Aktie von 91,76 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|98,00 EUR
|6,80
|26.05.2026
|Barclays Capital
|100,00 EUR
|8,98
|19.05.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|108,00 EUR
|17,70
|18.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|06.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|106,00 EUR
|15,52
|05.05.2026
Redaktion finanzen.ch
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|26.05.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|18.05.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
|05.05.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
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