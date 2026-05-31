Analysten sehen für BNP Paribas-Aktie Luft nach oben

4 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu BNP Paribas veröffentlicht.

2 Experten sehen das Papier als Kauf, 2 Experten empfehlen das Halten der BNP Paribas-Aktie.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 103,00 EUR, was einem Anstieg von 11,24 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der BNP Paribas-Aktie von 91,76 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 98,00 EUR 6,80 26.05.2026 Barclays Capital 100,00 EUR 8,98 19.05.2026 Goldman Sachs Group Inc. 108,00 EUR 17,70 18.05.2026 DZ BANK - - 06.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 106,00 EUR 15,52 05.05.2026

Redaktion finanzen.ch