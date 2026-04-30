NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 106 Euro auf "Overweight" belassen. Die Erträge der Franzosen seien durchwachsen gewesen, schrieb Delphine Lee am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Am Konsens wird sich ihrer Meinung nach allerdings grundsätzlich wenig ändern. Einiges sei hier aber ohnehin noch nicht richtig berücksichtigt, wie beispielsweise die Margenentwicklung bei Arval./rob/ag/tih;