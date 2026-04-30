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BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104

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30.04.2026 13:30:52

BNP Paribas Overweight

BNP Paribas
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 106 Euro auf "Overweight" belassen. Die Erträge der Franzosen seien durchwachsen gewesen, schrieb Delphine Lee am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Am Konsens wird sich ihrer Meinung nach allerdings grundsätzlich wenig ändern. Einiges sei hier aber ohnehin noch nicht richtig berücksichtigt, wie beispielsweise die Margenentwicklung bei Arval./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:45 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Overweight
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
106.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
86.99 € 		Abst. Kursziel*:
21.85%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
86.97 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.88%
Analyst Name::
Delphine Lee 		KGV*:
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13:30 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
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