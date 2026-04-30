BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
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BNP Paribas Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 106 Euro auf "Overweight" belassen. Die Erträge der Franzosen seien durchwachsen gewesen, schrieb Delphine Lee am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Am Konsens wird sich ihrer Meinung nach allerdings grundsätzlich wenig ändern. Einiges sei hier aber ohnehin noch nicht richtig berücksichtigt, wie beispielsweise die Margenentwicklung bei Arval./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:45 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Overweight
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
106.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
86.99 €
|
Abst. Kursziel*:
21.85%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
86.97 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.88%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
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