NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BNP Paribas nach Zahlen mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Outperform" belassen. Die französische Großbank habe im vergangenen Quartal starke operative Geschäftstrends gezeigt, schrieb Analystin Anke Reingen in der am Dienstag vorliegenden Reaktion. Die für 2025 am unteren Ende der bisherigen Zielspanne konkretisierte Eigenkapitalquote (ROTE) von 11,5 Prozent sieht sie als Erleichterung. Denn am Markt habe es bereits die Sorge vor einer deutlicheren Senkung gegeben, wie die letzte Konsensschätzung von 10,4 Prozent zeige. Dazu liege das bestätigte Ziel für diese Kennziffer im kommenden Jahr über den Erwartungen. Auch die neuen Wachstumsziele für das Nettoergebnis bis 2026 beinhalteten Aufwärtspotenzial für die Schätzungen./gl/ag;