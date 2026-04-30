BNP Paribas 79.93 CHF -4.53% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Outperform" belassen. Auf den ersten Blick seien die Resultate besser als erwartet, schrieb Anke Reingen am Donnerstag nach dem Quartalsbericht der französischen Großbank. Auf vergleichbarer Basis seien sie allerdings erwartungsgemäß./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:05 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:05 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.