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BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104

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30.04.2026 08:14:48

BNP Paribas Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Outperform" belassen. Auf den ersten Blick seien die Resultate besser als erwartet, schrieb Anke Reingen am Donnerstag nach dem Quartalsbericht der französischen Großbank. Auf vergleichbarer Basis seien sie allerdings erwartungsgemäß./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:05 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:05 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Outperform
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
99.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
88.26 € 		Abst. Kursziel*:
12.17%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
86.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.19%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
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17.04.26 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
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