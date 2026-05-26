S&P 500-Wert SBA Communications REIT (A)-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich SBA Communications REIT (A)-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier SBA Communications REIT (A) am 22.05.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4.44 USD auszuzahlen. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividende noch bei 3.92 USD angesetzt wurde. 479.01 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 12.92 Prozent.

SBA Communications REIT (A)-Ausschüttungsrendite

Das SBA Communications REIT (A)-Wertpapier beendete den Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 205.57 USD. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des SBA Communications REIT (A)-Anteilsscheins 2.30 Prozent. Damit vergrösserte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich, als sie noch 1.92 betrug Prozent.

Reale Rendite vs. Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr fiel der Kurs von SBA Communications REIT (A) via NASDAQ um 11.01 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite gemessen an einer Performance von -10.02 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel SBA Communications REIT (A)

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 5.00 USD. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 2.43 Prozent anziehen.

Kerndaten von SBA Communications REIT (A)

Die Dividenden-Aktie SBA Communications REIT (A) gehört dem S&P 500 an und ist an der Börse aktuell 21.779 Mrd. USD wert. Das SBA Communications REIT (A)-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 19.74. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von SBA Communications REIT (A) auf 2.815 Mrd.USD, das EPS machte 9.80 USD aus.

Redaktion finanzen.ch