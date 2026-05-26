S&P 500-Titel Allstate-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Allstate-Anleger freuen

Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Allstate am 22.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 4.00 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung vergrösserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 8.70 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Allstate beläuft sich auf 1.15 Mrd. USD. Die Gesamtausschüttung vergrösserte sich damit im Vorjahresvergleich um 6.86 Prozent.

Allstate- Ausschüttungsrendite im Blick

Via New York beendete der Allstate-Wertpapier den Tag der Hauptversammlung bei 216.60 USD. Für das Jahr 2025 weist das Allstate-Wertpapier eine Dividendenrendite von 1.92 Prozent auf. Damit hat die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich zugenommen. Damals betrug sie noch 1.91 Prozent.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von Allstate via New York 4.51 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 5.44 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Allstate-Dividendenausblick

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 4.31 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 1.99 Prozent hinzugewinnen.

Fundamentaldaten von Dividenden-Aktie Allstate

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens Allstate beträgt aktuell 55.695 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Allstate beträgt aktuell 5.47. 2025 setzte Allstate 67.685 Mrd. USD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 38.06 USD.

Redaktion finanzen.ch